В 2018 году НГС исполняется 20 лет. В честь этого мы заложили новую традицию — награждать компании Новосибирска, которые каждый день работают для горожан и делают их жизнь лучше. Они заботятся о нашем отдыхе, готовят нам романтические ужины или помогают выбрать квартиру, показывают новинки кино и делают нас сильнее — каждый из сотни номинантов Народной премии достоин признания. Выбирать лучших мы доверили тем, ради кого все они работают, — жителям Новосибирска, нашим читателям. Мы надеемся, что эта премия не только станет городской традицией, но и поможет бизнесу расти над собой, улучшать качество своей работы и становиться человечнее.



За 20 лет НГС много раз менялся, но в этом году главный городской портал поменяет свой дизайн и редакционные форматы до неузнаваемости, чтобы отвечать духу времени и запросам аудитории, большая часть которой уже читает нас с экранов мобильных телефонов.



Сильно изменился и наш город. НГС день за днем описывает его жизнь, и в круговороте новостей сложно заметить кардинальные изменения. Вы держите в руках книгу, в которой мы попытались посмотреть на любимый город в ретроспективе. На её страницах — городские традиции, привычки и исчезнувшие с годами приметы времени. Здесь собраны факты и фото, которые перенесут вас на годы назад — и медленно, страница за страницей, вернут в наши дни.



Александр Агафонов, главный редактор НГС

